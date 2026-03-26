Salernitana, ancora penalizzazioni nel girone C: la nuova classifica E il Trapani lunedì rischia l'esclusione

Nuovo ribaltone. La classifica del girone C e della Salernitana fa i conti con un nuovo scossone. Il Tribunale federale nazionale ha inflitto una penalizzazione di cinque punti al Siracusa: il club aretuseo è stato punito per non aver rispettato la scadenza dello scorso 16 febbraio e ora si ritrova all’ultimo posto in classifica con 22 punti, uno in meno rispetto al Foggia. Per il presidente Alessandro Ricci sette mesi di inibizione.

Sempre nella giornata odierna, il Tfn ha discusso anche del caso Trapani, deferito per non aver rispettato la scadenza dello scorso 16 febbraio. In mattinata è stata accolta l’istanza di rinvio al 31 marzo, visto che il giorno prima, ossia il 30 marzo, si celebrerà il processo di secondo grado relativo alla scadenza del 16 dicembre che ha portato a una penalizzazione di cinque punti. Sul tavolo la possibile esclusione dei siciliani dal campionato e che verrà discussa settimana prossima.