Salernitana, inchiesta Sogei: nel mirino anche Rufini L'imprenditore è ad un passo dal club granata

L’inchiesta Sogei torna di nuovo in auge e si aggiunge di nuove sfumature. E nel mirino rientra nuovamente anche Cristiano Rufini. L’imprenditore, numero uno di Olidata e ad un passo dalla Salernitana con la holding Antares srl, ritorna nuovamente al centro del clamore giudiziario. Si tratta di un nuovo filone dopo quello dell’ottobre 2024. L’inchiesta è uno sviluppo dell’indagine su Sogei, che aveva portato al patteggiamento della pena a tre anni dell’ex numero due di Sogei, Paolino Iorio, e dell’imprenditore Massimo Rossi, arrestati lo scorso ottobre per corruzione proprio nell’ambito dell’inchiesta dei pm capitolini sul giro di mazzette e tangenti che è arrivato a minare il cuore più profondo dello Stato. Ora i convolti sono dipendenti pubblici, ma anche privati imprenditori. Sarebbero ventisei le persone perquisite, anche con al centro anche il Ministero della Difesa e una serie di società pubbliche tra cui Terna e Rete ferroviaria italiana. Al centro del provvedimento, eseguito dalla Finanza, alcuni appalti negli ambiti del settore sicurezza e cybersicurezza.

Anche Rufini nel caos

Tra le ventisei persone perquisite rientrerebbe anche Cristiano Rufini. L’attenzione della Guardia di Finanza sul numero uno di Olidata si sarebbe spostata sulla turbativa d’asta. Per Rufini si riapre dunque un capitolo che già nell’ottobre 2024 aveva avuto ripercussioni. Allora il numero uno decise per le dimissioni: “Cristiano Rufini ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili e con effetto immediato dalla carica di consigliere di amministrazione e Presidente di Olidata”, venne specificato nella nota. Una scelta adottata per “tutelare la propria reputazione e quella della società, con la finalità di chiarire il prima possibile la correttezza del proprio operato”. Poi il rientro da presidente. Ora il nuovo filone. E sullo sfondo la Salernitana, con il possibile passaggio di quote da Iervolino a Ruffini programmato per settimana prossima ora da attenzionare.