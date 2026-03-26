Potenza-Salernitana, altro che primavera: incognita neve Il meteo non promette nulla di buono. Fari sulle condizioni del terreno di gioco

Il maltempo che da giorni sta imperversando sull’Italia rischia di far saltare il banco e fa scattare l’allarme. In particolar modo, le temperature più basse rispetto alla media stagionale può nascondere sorprese. Gli occhi in casa Salernitana sono rivolti alla sfida di sabato pomeriggio a Potenza, in programma alle ore 14:30 Le ultime notizie sulle condizioni climatiche non promettono nulla di buono, anche guardando le ultimissime indicazioni arrivate dal meteo. Per la giornata di sabato sono previsti appena 4 gradi ma soprattutto una nevicata nella mattinata, a poche ore dal fischio d’inizio.

Oltre ai fiocchi di neve ci sarà da gestire il rischio gelate che potrebbe rendere impraticabile il terreno di gioco del Viviani. Al momento si è nel campo delle ipotesi, si valuterà ora dopo ora. La Salernitana seguirà il suo iter, fotocopia a quello già compiuto nello scorso gennaio quando i granata sconfissero a Potenza il Sorrento con il risultato di 0-2. Decisivi i gol di Villa e Lescano. Che sia di buon auspicio?