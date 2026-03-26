Potenza-Salernitana, altro che primavera: incognita neve

Il meteo non promette nulla di buono. Fari sulle condizioni del terreno di gioco

potenza salernitana altro che primavera incognita neve
Salerno.  

Il maltempo che da giorni sta imperversando sull’Italia rischia di far saltare il banco e fa scattare l’allarme. In particolar modo, le temperature più basse rispetto alla media stagionale può nascondere sorprese. Gli occhi in casa Salernitana sono rivolti alla sfida di sabato pomeriggio a Potenza, in programma alle ore 14:30 Le ultime notizie sulle condizioni climatiche non promettono nulla di buono, anche guardando le ultimissime indicazioni arrivate dal meteo. Per la giornata di sabato sono previsti appena 4 gradi ma soprattutto una nevicata nella mattinata, a poche ore dal fischio d’inizio.

Oltre ai fiocchi di neve ci sarà da gestire il rischio gelate che potrebbe rendere impraticabile il terreno di gioco del Viviani. Al momento si è nel campo delle ipotesi, si valuterà ora dopo ora. La Salernitana seguirà il suo iter, fotocopia a quello già compiuto nello scorso gennaio quando i granata sconfissero a Potenza il Sorrento con il risultato di 0-2. Decisivi i gol di Villa e Lescano. Che sia di buon auspicio?

Ultime Notizie