Salernitana, la corsa playoff con l’incognita Coppa Italia Granata a Potenza, il Catania a Latina: campionato e Coppa Italia sullo sfondo. Il Benevento osserva

La Salernitana fa visita al Potenza, sfida anche le insidie delle temperature polari che stanno imperversando sull’Italia e che rischiano di avere ripercussioni anche sul terreno di gioco del Viviani. Le gelate notturne e la nevicata prevista nelle prossime ore rischiano di essere un avversario in più. Al momento però, al di là delle normali valutazioni, non ci sono sentori di gara a rischio rinvio. Si valuterà ora dopo ora, in particolar modo quando si avrà un quadro chiaro delle condizioni del sintetico del Viviani, con l’insidia ghiaccio da fronteggiare.

Tra playoff e finale Coppa Italia

Salernitana e Catania giocheranno in contemporanea domani pomeriggio alle ore 14:30 e lo faranno incrociando le rispettive lame con le due finaliste della Coppa Italia Serie C. La Salernitana è di scena a Potenza, in vantaggio dopo il successo nella sfida d’andata con il Latina. I pontini accoglieranno il Catania, con gli etnei che vanno a caccia di una vittoria per tenere la Salernitana a distanza di sicurezza ma anche per provare a rinviare la festa promozione del Benevento. Un discorso che riguarderebbe anche i granata: in caso di mancata promozione in serie B già domenica, la squadra di Floro Flores farebbe visita all’Arechi con in mano il biglietto per la festa promozione.