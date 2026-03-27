Cessione Salernitana, fari su Rufini: l'attesa di Iervolino L'imprenditore romano amareggiato per gli episodi di ieri. Si attende il via libera per il 'closing'

Mentre l’Italia si giocava un pezzo di qualificazione ai Mondiali, Olidata diffondeva un comunicato stampa dopo una giornata di tensioni: “Cristiano Rufini, in merito alle notizie diffuse nel corso della giornata in riferimento all’inchiesta Sogei, intende smentire con fermezza e in maniera categorica le false e infondate informazioni secondo le quali sarebbero state condotte perquisizioni a suo carico in data odierna. Tali notizie risultano prive di qualsiasi fondamento e non corrispondono in alcun modo alla realtà dei fatti. Il dott. Rufini diffida chiunque dal continuare a diffondere informazioni false e lesive della sua reputazione, riservandosi ogni azione legale a tutela del proprio onore e della propria immagine”. Un nuovo filone di un’inchiesta (il suo nome spunta nella lista degli indagati seppur con un ruolo molto marginale) che in prima battuta, nell’ottobre 2024, lo aveva costretto a rassegnare le dimissioni con effetto immediato dalla carica di consigliere di amministrazione e Presidente di Olidata per “tutelare la propria reputazione e quella della società, con la finalità di chiarire il prima possibile la correttezza del proprio operato”. Posizione poi ritornata a ricoprire nella primavera 2025.

Attesa Iervolino

Chi segue sotto il profilo della comunicazione e dei rapporti con i media Cristiano Rufini racconta di un imprenditore fortemente amareggiato per una ricostruzione errata della giornata di ieri e del nuovo polverone sulle indagini in merito ad alcuni appalti negli ambiti del settore sicurezza e cybersicurezza. Con la holding Antarees srl, Rufini dovrebbe completare settimana prossima l’acquisto della Salernitana. L’accordo preliminare, sottoscritto due settimane fa, è pronto a trasformarsi nel rogito che dovrebbe concretizzarsi nei primi giorni della prossima settimana. Danilo Iervolino attende fiducioso risvolti positivi. Con i precedenti interlocutori aveva attenzionato con grande dovizia di particolare anche gli aspetti extra-imprenditoriali. I dettagli dell’accordo sono ormai arcinoti: Rufini si accollerà l’importo della fideiussione a garanzia dell’esposizione della Salernitana verso un istituto di credito (7.5 milioni di euro), esposizione che è solo verso Iervolino. Poi ci sono gli impegni a corrispondere a Iervolino 6 milioni in caso di promozione della Salernitana in serie B, 15 se ci sarà promozione in A e il 20 per cento sulla futura rivendita.