Salernitana, ricorso ok: Carriero ci sarà a Potenza La Corte sportiva d'appello riduce la sanzione al calciatore

Un post-gara infuocato, poi il sospiro di sollievo. Giuseppe Carriero ritorna a disposizione. Il centrocampista granata era stato sanzionato con due giornate di stop a Crotone “per aver tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione agli sputi che questi ultimi avevano indirizzato nei confronti dei calciatori avversari, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti; nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, dopo aver fatto ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, lo strattonava con forza, sbattendolo verso la parete e provocando così un parapiglia sedato grazie all’intervento dei dirigenti della propria squadra”. Per il tifoso incriminato di uno sputo nei confronti di Carriero è arrivato il Daspo.

Ricorso accolto

La Salernitana aveva scelto di scendere in campo e provare a ridurre lo stop per Carriero. Il calciatore, che ha smaltito l’influenza, ha atteso l’esito del ricorso alla Corte sportiva d’appello. Negli scorsi minuti il via libera. Nel dispositivo si legge che la seconda sezione della Corte sportiva d'appello presieduta da Patrizio Leozappa: "accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica ad 1 (una) giornata effettiva di gara”. Carriero ci sarà col Potenza.