Salernitana, svolta societaria dietro l’angolo: il Cda pronto alle dimissioni Il pokerissimo di Potenza l'ultimo atto targato Iervolino: Rufini attende il via libera

I cinque gol di Potenza sono il modo peggiore per salutare Danilo Iervolino. La Salernitana, intaccata e come anche dalle voci sul futuro, crolla al Viviani e fa impazzire anche Serse Cosmi che nel post-gara, giustamente, parla di “umiliazione e di una squadra non abituata a vincere”. Messaggi indiretti lanciati all’attuale direzione sportiva e anche, chissà, al management pronto a lasciare la Salernitana nel momento più basso della sua era. L’accordo tra Danilo Iervolino e Cristiano Rufini è blindato ormai da oltre due settimane. Il patron di Palma Campania ha ascoltato le voci relative all’imprenditore romano senza farsi scalfire. Va dritto per la sua strada. Ha chiesto e ottenuto nei giorni scorsi dall’amministratore delegato Umberto Pagano di procedere con il pagamento di tutte le pendenze, con cifre che si aggirano sui dieci milioni di euro. Un ‘pegno’ milionario pur di disfarsi del club granata.

Il Cda al passo d’addio

Il primo passaggio saranno le dimissioni dell’intero Consiglio d’Amministrazione della Salerno Coast Investment. Maurizio Milan, attuale presidente della Salernitana e trade union fondamentale per la realizzazione della trattativa, Umberto Pagano e Nello Annunziata sono pronti a ratificare entro la giornata di domani il proprio passo indietro. Sarà un passaggio preliminare alla stipula del rogito, previsto nella giornata di mercoledì, che porterà le quote della Salernitana dalla Salerno Coast Investment al gruppo Antarees Srl di Cristiano Rufini.

I dettagli dell’accordo

Rufini riceverà la Salernitana al costo di un euro e si accollerà l’importo della fideiussione a garanzia dell’esposizione della Salernitana verso un istituto di credito (7.5 milioni di euro), esposizione che è solo verso Iervolino. Poi ci sono gli impegni a corrispondere a Iervolino 6 milioni in caso di promozione della Salernitana in serie B, 15 se ci sarà promozione in A e il 20 per cento sulla futura rivendita.