Salernitana, il gong per Iervolino si avvicina: le prime mosse di Rufini Prima della firma sull'accordo servirà le dimissioni del Cda granata. Due gli 'obblighi' per Rufini

“The final countdown”. Parafrasando una delle colonne sonore della saga di Rocky, in casa Salernitana campeggia un maxi conto alla rovescia. L’epilogo della storia d’amore fra la Bersagliera e Danilo Iervolino è prevista nel pomeriggio di mercoledì 1 aprile. In uno studio notarile romano, Iervolino sottoscriverà il rogito e passerà le quote della Salernitana nelle mani di Cristiano Rufini. Lo farà appena il Cda della Salerno Coast Investment, società creata all’alba del 2026, avrà ufficializzato le dimissioni del suo intero Cda composto da Maurizio Milan, attuale presidente della Salernitana e trade union fondamentale per la realizzazione della trattativa, Umberto Pagano e Nello Annunziata, pronti a ratificare entro la giornata di domani il proprio passo indietro. Solo allora le quote granata potranno iniziare il passaggio dalla società di Iervolino alla Antarees srl di Rufini.

I primi passi

Per l’imprenditore romano pronto a diventare il nuovo numero uno della Salernitana, ci saranno due passi importanti da compiere: al momento della sottoscrizione dell’accordo, Rufini dovrà impegnarsi con una fideiussione di 6,2 milioni di euro per poter permettere alla Salernitana di non dover fare i conti con assilli finanziari ed iniziare la sua esperienza senza affanni. Inoltre, si attende sempre il via libera della Figc. Tutto ruota intorno all’articolo 20 bis delle Norme organizzative interne federali. A proposito di acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico, le Noif stabiliscono i criteri di valutazione di onorabilità e solidità finanziaria di chi compra. In tal senso, Rufini dovrà farsi carico di una fideiussione da presentare alla Lega Pro. La mancata esibizione a trenta giorni dalla firma del rogito farebbe saltare l’accordo.

I dettagli

Operazioni che sono considerate minori nel nome della grande fiducia che si respira tra gli strettissimi collaboratori di Iervolino sull’epilogo della trattativa. Rufini riceverà la Salernitana al costo di un euro e si accollerà l’importo della fideiussione a garanzia dell’esposizione della Salernitana verso un istituto di credito (7.5 milioni di euro), esposizione che è solo verso Iervolino. Poi ci sono gli impegni a corrispondere a Iervolino 6 milioni in caso di promozione della Salernitana in serie B, 15 se ci sarà promozione in A e il 20 per cento sulla futura rivendita.