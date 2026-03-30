Serie C, giornata chiave: il Trapani rischia l'esclusione dal campionato La Procura Figc vuole l'estromissione dei siciliani. Lo scenario per la Salernitana

Giornata decisiva. Il futuro del Trapani è legato ad un filo sottilissimo. Oggi, lunedì 30 marzo, si attende l’esito del ricorso presentato dalla Procura federale contro la decisione del Tfn che, in primo grado, ha inflitto al club granata 5 punti di penalizzazione. Una sanzione che si è aggiunta ai 15 punti già comminati nelle settimane precedenti, portando il totale a -20. Sul tavolo però c’è la richiesta della Procura Figc di annullare la penalizzazione ma di passare all’esclusione dei siciliani dal campionato di serie C.

Domani nuova possibile penalizzazione

E non è finita qui perché sullo sfondo però c’è anche l’ipotesi di una nuova penalizzazione. Se passerà la tempesta odierna, domani, martedì 31 marzo, i siciliani potrebbero fare i conti con una nuova sanzione. In programma l’udienza per un altro deferimento. E anche in questo caso la Procura Figc, oltre al rischio di un altro segno meno in classifica, è pronta a ribadire la richiesta di esclusione dal campionato. Il procedimento è stato rinviato proprio a domani, nell'attesa di capire cosa accadrà oggi.

Lo scenario per la Salernitana

Discorsi che s’intrecciano anche sulla corsa al terzo posto: se il Trapani restasse nel campionato, Cosenza e Salernitana avrebbero una partita in più per fare punti nella corsa al terzo posto. Se invece arrivasse l’esclusione, granata e rossoblù perderebbero quella possibilità e la Casertana, ora a quota 56 ma con la partita da giocare stasera contro il Sorrento, si ritroverebbe con un margine potenzialmente più favorevole nella rincorsa. In classifica Salernitana e Cosenza, in caso di esclusione del Trapani, perderebbero entrambe un punto a testa alla luce dei rispettivi pareggi con i siciliani. La Casertana non cambierebbe la propria classifica alla luce dei due ko incassati con il Trapani. E in caso di successo sul Sorrento questa sera si prenderebbe il terzo posto al pari di Salernitana e Cosenza.