FOTO - Salernitana, gli ultras ricordano Celeste: "Il tuo ricordo non tramonta" La Curva Sud Siberiano ricorda la "mamma degli ultras" scomparsa un anno fa

Un anno senza Celeste Bucciarelli. Il mondo Salernitana ricorda con commozione la “mamma degli ultras” scomparsa lo scorso 29 marzo 2024. Un anno dopo, il ricordo della storica tifosissima granata è ancora presente tra i tifosi granata. Anche la Salernitana l’ha omaggiata nelle iniziative per celebrare l’8 marzo, ricordando quello che è diventato un claim sempre attuale: “La Salernitana è ‘femmena”. I segni del tempo avevano presentato il conto ad una delle fondatrici del gruppo “Le Fedelissime”, tifose in rosa che hanno nel cuore la Salernitana, seguendola in giro per l’Italia. Celebre la sua foto aggrappata all’inferriata del Penzo di Venezia durante la lotteria dei rigori nell’anno del Centenario che significò salvezza. Questa mattina, la Curva Sud Siberiano ha esposto uno striscione nei pressi dello stadio Arechi: “Un anno è passato ma il tuo ricordo non è mai tramontato: ciao Celeste”, il messaggio degli ultras. Una passione smisurata per i granata, una donna ricordata in tutta Italia. Salerno ricorda la sua “mamma degli ultras”.