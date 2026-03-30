Benevento, attesa per la B: "La Salernitana avrà fame di rivincita" All'Arechi il primo match-point promozione. Floro Flores: "E' la partita giusta". Out Caldirola

Un pari amaro. Il Benevento si avvicina alla serie B ma deve fare i conti anche con l’ansia da promozione. Il mancato successo con il Cosenza porta a nove i punti di vantaggio dei sanniti sul Catania, secondo in classifica. Lunedì all’Arechi, nel derby con la Salernitana, i sanniti potrebbero festeggiare la matematica certezza della promozione in serie B ma dovranno guardare a ciò che succederà a Catania: un eventuale successo degli etnei sul Picerno rimanderebbe ancora l’appuntamento con la festa per i sanniti.

“Derby? Granata ci attenderanno”

Un countdown che Antonio Floro Flores vive con serenità: “Sono stato molto onesto, quando dicevo che non era finita – ha raccontato il tecnico dopo il pari con il Cosenza -. Noi abbiamo nove punti e su quattro partite ci manca una vittoria: la facciamo a Salerno o a quella dopo, non è un problema, ma in campo andremo sempre per vincere, indipendentemente da tutto. Io non mi demoralizzo o esalto per un risultato, sono sempre stato con i piedi per terra. Il pensiero è quello di arrivare in Serie B, la voglia pure, viviamo ogni giorno per questo sogno, lo nutriamo, lo avverto, ma ancora non è realtà. I ragazzi non possono avere pressioni, il calcio è lo sport più bello al mondo. Devono continuare a divertirsi, perché è alla base di ciò che facciamo”. Il tecnico si è poi soffermato sul derby di lunedì: “E' la partita giusta. Sicuramente ci aspetteranno, perché all’andata è stata una partita dura per loro. Restano tutte partite difficili, ma siamo il Benevento e scenderemo in campo per lo stemma che abbiamo sul petto”.

Caldirola out per infortunio

All’Arechi mancherà il difensore Luca Caldirola, uscito in barella nella sfida con il Cosenza. Il difensore ha rimediato una frattura alle ossa nasali e due fratture composte allo zigomo e all'arcata sopraccigliare. Questa mattina, dopo una notte in ospedale, Caldirola ha voluto rassicurare tutti con una storia pubblicata su Instagram, utilizzando anche un po' di ironia che in certe situazioni non guasta mai: "Grazie a tutti per i messaggi! Solo una piccola bottarella al naso. Si torna più forti di prima".