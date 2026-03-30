Salernitana, corsa verso Euro2032: Uefa e Figc all’Arechi Una delegazione di Uefa e Federcalcio in sopralluogo al Principe degli Stadi. Via un ledwall

Un sopralluogo, programmato già da settimane. La Figc, nella nota dello scorso febbraio, aveva indicato la città di Salerno come tra le pretendenti a poter ospitare gli Europei del 2032. Un momento importante è in corso in questi minuti allo stadio Arechi. Il Principe degli Stadi, in attesa del via libera per il maxi-restyling da oltre 100 milioni di euro, è oggetto di verifica e sopralluogo da una delegazione della Figc e della Uefa. Dopo l’incontro nello scorso inverno presso gli uffici di Palazzo di Città con i referenti comunali e alla presenza anche del presidente della Salernitana Maurizio Milan per poter visionare il progetto di rifacimento dell’impianto, ora la verifica sul campo.

Via il ledwall in Curva Nord

L’Arechi è fermo all’inizio dei lavori in Curva Nord e ad una lunga analisi legata ai sottoservizi che hanno rallenta to le operazioni. Superato il nodo legato ai fondi, nelle prossime settimane si potrebbe entrare nel vivo sia con l’Arechi che con il campo Volpe. Intanto, in questi giorni dovrebbe arrivare la rimozione del Ledwall fra la Curva Nord e il settore Distinti. Un gesto propedeutico all’avvio dei lavori che ora appare nell’aria. Resterà invece disponibile il maxi-schermo tra Curva Sud Siberiano e tribuna da qui fino alla fine della stagione.