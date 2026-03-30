Salernitana, il gol di Tascone fa il giro del web: Cosmi spera nella rinascita La rete del mediano una perla prima del crollo di Potenza. Cosmi punta a recuperare il mediano

Una prodezza da applausi. Mattia Tascone si era preso la scena in Potenza-Salernitana. Dopo lo svantaggio iniziale, il centrocampista era salito alla ribalta con un secondo gol da applausi. Una prodezza tecnica apprezzata anche da Sky Sport che sui propri canali social aveva ricondiviso le immagini della rete del momentaneo 1-2 con queste parole: “Sombrero al difensore con il destro, tiro al volo con il sinistro: è la combo perfetta che porta al gran gol di Mattia Tascone, che ribalta momentaneamente il risultato per la Salernitana. Tutto in pochi attimi: controllo, finta per far saltare il difensore, elegante pallonetto e subito il mancino al volo all’angolino”.

Una prodezza però inutile ai fini del risultato finale. La Salernitana si è sciolta come neve al sole, portando a casa una sconfitta pesantissima per risultato e ancor di più per il finale amarissimo. La bandiera bianca sventolata sul sintetico del Viviani lancia messaggi negativi in vista di una post-season che dirà se la Bersagliera potrà essere protagonista nella corsa alla B. Intanto Cosmi si augura che la giocata di Potenza possa restituirgli il miglior Tascone dopo il passaggio a vuoto con un 2026 fin qui da dimenticare.