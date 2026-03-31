Salernitana, vecchi fantasmi: Iervolino attende Rufini, la cessione si stoppa? Le garanzie economiche sono il nodo da sciogliere per il via libera dell'accordo

La cessione ad un euro, una copertura economica non banale. Danilo Iervolino ha messo la Salernitana su un piatto d’argento a Cristiano Rufini. L’imprenditore di Palma Campania si era detto determinato a chiudere la sua esperienza nel mondo del calcio, pronto a dire addio alla Bersagliera, cedendo le quote del club in favore di Cristiano Rufini. Dopo l’accordo preliminare sottoscritto alla vigilia di Crotone-Salernitana, tra oggi e domani dovrebbe arrivare la firma in uno studio notarile di Roma per il passaggio di consegne. Ma dal presente e dal futuro si è passati a ritornare ad utilizzare il condizionale, tempo verbale ideale quando tra i protagonisti della vicenda iniziano a venir meno certezze e sintonia.

Iervolino vuole certezze

Di ‘sforzi’ l’attuale patron granata ne ha fatti. Pur di chiudere la sua avventura con la Salernitana ha aperto per l’ennesima volta il portafogli e ha liberato il subentrante Cristiano Rufini da ogni ‘peso’ economico da qui alla fine della stagione. C’è però una condizione fondamentale per la chiusura dell’accordo: al momento della firma, Rufini dovrà provvedere alla sottoscrizione dell’aumento di capitale della sua Antarees srl subito dopo l’acquisto e nella stessa sede notarile romano nella quale si conclude il trasferimento della Salernitana. È previsto che versi almeno 5 milioni, il 25% dei quali immediatamente. Avrà poi più tempo per versare la restante parte. Però questo è il primo passaggio fondamentale. E ad increspare il mare, rendendo più difficile l’arrivo al porto della trattativa della nave Salernitana, sarebbe stato a questa mattina un qualsiasi segnale di Rufini in tal senso.

Il nodo Figc

E poi c’è anche il parere della Figc in standby. Da via Allegri, dopo passaggi informali, si aspetterà l’atto finale e definitivo della cessione della Salernitana per poi potersi concentrare sulla nuova società. In merito all’articolo 20 delle Noif, la neonata Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie attende non solo l’atto di vendita del club ma anche la fideiussione. Iervolino vorrebbe che Rufini accelerasse e vuole un aumento di capitale dell’intero importo previsto alla firma, Rufini invece vorrebbe prima il placet della Figc per poi operare e completare l’iter mettendo sul tavolo l’intera cifra. Una diversità di vedute, e una richiesta di garanzie, emerse proprio nel giorno del ‘sì’. Vecchi fantasmi riecheggiano in casa Salernitana: sono ore cruciali per il destino del club.