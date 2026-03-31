Trapani penalizzato, Antonini svela: "Sto capendo se bloccare il campionato" Il patron dei siciliani esplode: "Subita un'ingiustizia, ormai siamo davanti ad una farsa"

L'ennesimo segno meno in una stagione da incubo. Il Trapani raggiunge ben 25 punti di penalizzazione. Una sanzione monstre, con i siciliani ora addirittura all'ultimo posto. Dopo il sollievo di ieri per la mancata estromissione dal campionato, il patron dei granata Valerio Antonini come al solito si affida ai suoi canali social e lancia un messaggio al veleno, annunciando anche di voler intraprendere azioni legali: "Non voglio esprimere giudizi, sopratutto sul come è stata ignorata la sospensiva della corte tributaria, altrimenti verrei magari incriminato per qualche grave reato penale. Ci saranno altri ricorsi, su ricorsi, nell’attesa dell’8 Maggio e della sentenza Agnelli, e nel mentre la squadra dovrà fare più punti sul campo possibile prima di Trapani - Siracusa. La speranza di andare ai play out è lontana solamente 3 punti nonostante questa situazione e dobbiamo fare di tutto per dimostrarci in ogni modo superiori a questa clamorosa ingiustizia. Fermo restando che sto seriamente pensando ad un gesto clamoroso ma a questo punto ho dimostrato di non avere certamente paura di nulla. Entro le prossime ore decideremo con gli avvocati se e come procedere per tentare di bloccare questo campionato, oramai divenuto una vera e propria farsa".