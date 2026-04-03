Iervolino e la distanza dal mondo Salernitana: niente auguri al patron Il numero uno, negli States per le vacanze pasquali, lavora per chiudere la sua esperienza

‘Situazione in evoluzione’. Le parti interessate si aggrappano ad una risposta di circostanza. Segnale nitido di una Salernitana alle prese con un futuro nebuloso. La direzione è quella tracciata ormai da settimane: Danilo Iervolino è al passo d’addio. Il patron di Palma Campania ha lasciato intendere la sua volontà di dismissione, chiudere la sua parentesi con la Bersagliera. Nei giorni scorsi ha ascoltato i suoi consiglieri, ha incassato anche i segnali di vicinanza dei tifosi granata (ieri la nota del Salerno Club 2010, Mai Sola e Ccsc che hanno chiesto al patron di continuare la sua esperienza ma da presidente e ben presente sul territorio). Questa volta però nessun passo indietro.

Social ‘silenziati’

Mentre Rufini prova a tener fede al preliminare sottoscritto tre settimane fa e Lombardi cerca la rimonta, un dettaglio però non è passato inosservato. La Salernitana, attraverso i suoi canali social e le pagine del sito internet, non ha dedicato un pensiero per il compleanno del patron. Nessuna dimenticanza bensì il segnale di una distanza ormai siderale. Iervolino attende di scrivere solo il finale. La Salernitana non è più centrale nei pensieri del suo numero uno.