Ex Salernitana, Sabatini si 'scusa' con Inzaghi: "Con lui ho sbagliato" L'ex uomo mercato granata ricorda: "Avrei dovuto proteggerlo e difenderlo"

Un passo indietro. Walter Sabatini riavvolge il suo personalissimo nastro e torna all'avventura-bis con la Salernitana. Richiamato nel dicembre 2023, il direttore generale si presentò in granata lanciando segnali di sfiducia nei confronti di Filippo Inzaghi, allora tecnico in corsa per la lotta salvezza. Alle colonne dell'edizione palermitana di Repubblica, l'ex uomo mercato della Bersagliera ricorda: “Ho fatto un grande errore ad allontanarlo alla Salernitana, perché è un uomo che ha il sacro fuoco dentro, avrei dovuto proteggerlo e difenderlo. Ho fatto una scelta sbagliata, lo ammetto, e spero che lui possa centrare i suoi obiettivi con il Palermo. La piazza deve soffiare forte, la gente deve creare un campo magnetico come solo i tifosi rosanero sanno fare per spingere la squadra dove merita”. Il matrimonio fra Sabatini e Inzaghi durò pochissimo. Sabatini scelse per l'esonero dopo il ko interno con l'Empoli, preferendo al suo posto Liverani in una stagione che fu poi conclusa con Colantuono.