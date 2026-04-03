Salernitana, Lombardi fa un passo indietro: "Rinuncio ad acquistare il club" Prima l'inserimento, poi la frenata: "Ci ho provato ma purtroppo non è stato possibile"

L'inserimento e poi la frenata. Nella corsa alla Salernitana si registrano anche clamorosi colpi di scena. L'ultimo è quello di Giovanni Lombardi. Dopo la proposta avanzata a Danilo Iervolino per l'acquisizione del club, ecco il clamoroso passo indietro dell'imprenditore salernitano, annunciato con un comunicato stampa: "Con grande rammarico, ma con la massima onestà, dichiaro che le mie esigenze lavorative e imprenditoriali non mi permettono di rilevare la Salernitana da Danilo Iervolino. In virtù della mia antica passione per il calcio e per la squadra granata, ho provato la forte tentazione di dedicare ogni energia economica, fisica e morale al rilancio di squadra e società, ma purtroppo non è stato possibile".

Il ringraziamento a Iervolino

Lombardi poi aggiunge: "Sono convinto che la Salernitana abbia un grande potenziale e meriti di essere gestita con la massima attenzione e dedizione. Confido che le parti interessate sapranno fare le scelte più propizie per il futuro della società e che presto se ne vedranno i risultati sul campo. Ringrazio Danilo Iervolino e auguro alla Salernitana tutto il meglio per il futuro."