Prevendita Salernitana-Benevento, superata quota 1000: il dato

Al momento si andrebbe incontro al minimo stagionale all'Arechi

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Salerno.  

Gli spalti resteranno vuoti. Ci si aspettava tutt’altra cornice di pubblico per il derby Salernitana-Benevento che potrebbe scrivere il verdetto finale sul campionato di serie C. In caso di successo dei sanniti all’Arechi e di contemporaneo inciampo del Catania in casa con il Picerno, i sanniti potrebbero festeggiare la matematica certezza delle promozione in serie B. La Salernitana però non ci sta, vuole riscattare il pesantissimo ko di Potenza e soprattutto scenderà in campo già conoscendo i risultati di Cosenza e Casertana. Il rischio è di arrivare al derby addirittura da quinta in classifica. La prevendita non si accende: l’ultimo aggiornamento parla di 1200 tagliandi venduti, di cui 250 per il settore ospiti che è andato sold-out mercoledì dopo pochissimi minuti. Al momento sarebbe ancora minimo stagionale per la Salernitana, rischio da superare sperando nella classica impennata a ridosso del match.

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