Salernitana-Benevento, le probabili formazioni: Cosmi medita novità Alle 14:30 i granata vogliono riprendersi il terzo posto, i sanniti ad un passo dalla B

Un derby rovente. Lunedì dell’Angelo in campo. Salernitana-Benevento ha gli occhi puntati di tutto il girone C di serie C. Alle ore 14:30, la super sfida dell’Arechi ha una valenza pesantissima. Il Benevento vuole vincere e avvicinarsi al sogno serie B, possibile se dovesse arrivare un inciampo casalingo del Catania con il Picerno. La Salernitana invece è reduce dai cinque schiaffi di Potenza, fa i conti con il lungo addio di Danilo Iervolino e deve vincere per riprendersi il terzo posto in classifica. Il Cosenza ha sorpassato, la Casertana ha fatto scivolare addirittura al quinto i posti granata. Serve un sussulto d’orgoglio.

Le scelte di Cosmi

Tre assenze pesantissime in casa granata: pesano come macigni le defezioni di Cabianca, Gyabuaa e Capomaggio. Cosmi riparte dal 3-5-2 ma con variazioni sul tema: Donnarumma sarà protetto da Berra, Golemic e Matino. In mezzo al campo Di Vico in cabina di regia con Carriero e Tascone ai suoi lati. Sulle corsie Longobardi e Villa. In attacco Achik e Lescano.

Le scelte di Floro Flores

Floro Flores fa i conti con il dubbio Salvemini: il bomber ha sofferto in settimana per il mal di schiena, tanto che l'allenatore giallorosso potrebbe anche evitargli il peso di un'ulteriore fatica contro la Salernitana. D'altro canto davanti a Tumminello ha la possibilità di schierare Mignani, un giocatore duttile e che sta crescendo a vista d'occhio. Sulla sinistra possibile chance per Della Morte. Mancherà Caldirola: al suo posto Saio.

Le probabili formazioni di Salernitana-Benevento:

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Matino; Longobardi, Carriero, Di Vico, Tascone, Villa; Achik, Lescano.

Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Mignani.