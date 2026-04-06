Salernitana, quarta sfida nel giorno di Pasquetta: i precedenti Nei primi tre rendez-vous in un giorno speciale risultati non sempre positivi

Non sono positivi i precedenti che vedono la Salernitana quando si scende in campo nel giorno del Lunedì dell’Angelo. Quella odierna con il Benevento sarà la quarta sfida disputati nel giorno di Pasquetta: il bilancio parla di una vittoria e di due sconfitte. Il primo precedente strappa un sorriso: nel 2017 la Salernitana sconfisse il Latina 2-1 in rimonta con Rosina e Sprocati dopo il vantaggio dei pontini firmato De Giorgio. Poi due ko pesanti: i granata caddero prima a Brescia 0-3 nel 2019 e poi a Bologna nel 2024 nell’ultimo anno di serie A con Colantuono in panchina (0-3).

Otto vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte: questo invece è il bilancio della Salernitana nei match giocati nella Settimana Santa di questi ultimi 35 anni. Oltre alle tre sfide citate prima nel giorno di Pasquetta, i granata hanno giocato venti volte di sabato, tre di venerdì, due di giovedì ed una, nel 2015, di mercoledì con l’1-0 ottenuto a Pagani grazie ad un autogol di Moracci.