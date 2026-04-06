FOTO. Salernitana-Benevento, all'Arechi c'è anche il sindaco Mastella Il primo cittadino vicino ai giallorossi per il derby di Salerno

C'è anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella al seguito della Strega all'Arechi di Salerno. Il primo cittadino è arrivato in via Allende intorno alle 14, accompagnato dalla moglie Sandra Lonardo. Dopo essersi intrattenuto nel piazzale dello stadio, ha guadagnato l'accesso nella Tribuna autorità dello stadio con il nome da principe. Un segnale di vicinanza in quella che può essere già una sfida decisiva per la Strega: i giallorossi, in caso di passo falso del Catania, potrebbero già festeggiare la promozione in serie B.

Ma il derby vale tanto anche per la Salernitana: i granata, dopo i successi di Cosenza e Casertana, sono scivolati al quinto posto in classifica. Nonostante tutto all'Arechi si respira un clima "tiepido", con tanti spazi vuoti sugli spalti, segno del clima d'insofferenza e amrezza che si respira a Salerno. Umore diverso, invece, in Curva Nord dove i 250 tifosi del Benevento sperano di vivere una Pasquetta di festa.