Salernitana-Benevento 0-1, parla Scurto: "Partita decisa dal rigore" Il vice in mixed zone al posto di Cosmi, via dall'Arechi per motivi personali: "Match equilibrato"

Serse Cosmi resta in silenzio. Il tecnico per motivi personali deve lasciare subito l’Arechi. Al suo posto, a commentare Salernitana-Benevento 0-1 parla Giuseppe Scurto: “Credo sia stata partita equilibrata. Abbiamo provato a togliere profondità al Benevento, potevamo sfruttare bene alcune ripartenze. Nel complesso abbiamo fatto il possibile, c’è mancata qualità in avanti. La partita è stata equilibrata. In fase di impostazione abbiamo fatto quello che era nelle nostre corde: abbiamo difeso con ordine e sacrificio, cercando di colpire e far male. Dall’altra parte del campo avevamo il Benevento, squadra che ha vinto il campionato meritatamente. Siamo stati bravi a limitarli, chiudendo bene sugli esterni. Il rigore poi ha deciso il match”.

La Salernitana ora retrocede al quinto posto in classifica: “In questo momento l’obiettivo è posizionarsi il meglio possibile e cercare di arrivare ai playoff con smalto e personalità. Dobbiamo cercare di arrivarci bene alla fase finale”. Sulla questione societaria nessuna risposta: "Le ultime due sconfitte sono state diverse. A Potenza abbiamo fatto male, oggi invece siamo stati concreti e solidi.

A Trapani mancheranno l’espulso Molina, oltre agli squalificati Tascone ed Achik: “Alcuni episodi ci hanno lasciato un po’ di stucco. Molina è stato espulso perché l’arbitro ha provato a fare chiarezza con una scelta forte. Lui dice di non aver fatto niente”. Sulla scelta di Boncori: “Si sta allenando bene, il mister ha voluto dargli una chance. Sulle soluzioni offensive in questo momento puntiamo su Achik e Lescano ma abbiamo soluzioni. Cosmi si sta concentrando su questa soluzione ma poi le partite cambiano, dal 70' in poi hanno altro valore”. Poi tema infermeria: “Cabianca e Gyabuaa fanno i conti con problemini fisici, dovrebbero esserci con il Trapani”.