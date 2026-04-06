Salernitana-Benevento 0-1, Golemic: "Non è finita, crediamo nella B" Il difensore: "Inutile guardarsi indietro, ora dobbiamo voltare pagina e pensare ai playoff"

Vladimir Golemic ha commentato Salernitana-Benevento 0-1: “Partite del genere si decidono con gli episodi. Poteva toccare a noi, sono stati fortunati loro. Dobbiamo guardare in avanti, dimostrare che vogliamo cambiare questo momento, cercando di influenzare il presente. Dobbiamo pensare ai playoff. Volevamo la B diretta, ora abbiamo altra chance. Dobbiamo prepararci bene. Questa sconfitta è una lezione per i playoff. Bisogna imparare a portare episodi dalla nostra parte. Non tutto è negativo e non è finito niente. Sappiamo di aver mancato i passaggi decisivi ma ora dobbiamo andare avanti con forza, con coraggio, con fame. Ora dobbiamo liberare la testa, la palla pesa e in questo momento ogni errore vale il triplo. Stiamo lavorando sulla solidità difensiva, andare alti sulla palla del portiere".

Sulla questione societaria, Golemic prova a fare chiarezza: "C'è stato chiarito tutto in una circostanza e non ne abbiamo più parlato. L'attuale non ha fatto mai mancare il suo impegno, è stata sempre presente. Poi capiremo cosa succderà".

Come cambiare passo? Quando incontri squadre forti, le poche occasioni dobbiamo sfruttarle. Loro, nonostante il palleggio, hanno fatto gol nonostante le poche chance. Sapevamo di avere contro una squadra forte ma l’abbiamo preparata bene. Creiamo poco ma dobbiamo cercare di cambiare passo. Sappiamo che dobbiamo soffrire ma serve essere più precisi. Spogliatoio? Siamo partiti bene, avevamo entusiasmo e abbiamo volato sui risultati. Nel momento cruciale della stagione ci siamo trovati risultati amari, abbiamo perso partite e calciatori importanti come Inglese. Tutto ha condizionato questa squadra. Non siamo riusciti a risolvere le problematiche. Questo è un'esperienza importante soprattutto in vista playoff. Noi più esperti, con l'apporto del mister che è un trascinatore, possiamo fare strada".