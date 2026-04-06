Salernitana-Benevento 0-1, Villa: "Questa sconfitta fa male" L'esterno: "Ora dobbiamo resettare, cercare di cambiare passo"

Una sconfitta amara. Luca Villa mastica amaro. Il ko col Benevento ha il sapore della beffa: i sanniti volano in B, la Salernitana scivola al quinto posto: "Aspettavamo il Benevento, non volevamo spezzare in due la squadra. Avevamo cercato di prepararla così, per poi ripartire e nel primo tempo si è visto. Potevamo sfruttare meglio un paio di occasioni, come sull’occasione di Achik sul mio cross. L’episodio del calcio di rigore ci ha tagliato le gambe, e la partita in quel modo nonostante i tentativi finali è andata così".

"Ci sono tre partite da vincere"

L'analisi della partita: "Oggi era una partita da poche occasioni, dovevamo essere bravi a sfruttare quelle che ci capitavano, ultimamente abbiamo perso un po’ di brillantezza in manovra. Ora dobbiamo ritrovarla in chiave playoff, ci aspettano delle gare fondamentali. Le altre gara ci hanno spinto al quinto posto ma ci sono ancora tre partite, non dobbiamo dare per scontato nessun avversario, vedi Picerno che dobbiamo affrontare e che è andato a vincere a Catania, non dobbiamo sottovalutare nessuno".

"Ci sono segnali negativi"

La Salernitana continua a far fatica: "A Potenza è stato un bruttissimo ko, non è un buon segno andare subito sotto, vuol dire che non si approcciano le partite come si dovrebbe. Fare risultato dopo tre vittorie consecutive ci avrebbe dato davvero tanta fiducia, invece siamo incappati in difficoltà, sembrava quasi fossimo riusciti a ribaltare la partita, invece è arrivata una sconfitta brutta. Anche un punto contro il Benevento ci avrebbe dato morale, ora resecare e pensare già alle prossime tre partite".