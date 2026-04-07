Salernitana, Cosmi e le prime ore da nonno: "Tra le più grandi ricchezze" Il tecnico festeggia l'arrivo della piccola Blue e si affida ai canali social

Prima la paura, poi il sospiro di sollievo. Serse Cosmi ha lasciato immediatamente l’Arechi dopo il ko della sua Salernitana con il Benevento. Nessuna rabbia o segnale di nervosismo per il risultato e per il momento difficile della squadra granata. Il club granata aveva precisato: “Motivi familiari”. A stemperare i toni ci aveva pensato Vladimir Golemic, dall’alto della sua esperienza. Qualche momento di apprensione e poi la nascita della piccola Blue.

Cosmi ha festeggiato il giorno speciale con un fiocco rosa postato sui social e una frase densa d’amore: “Il sorriso di un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze: Benvenuta Blue”. Tra i commenti anche il pensiero dell’ex Fabio Bazzani e chi chiede all’ultima arrivata in casa di Cosmi di custodire i segreti del 3-5-2. In mattinata anche la nota del club: “Ieri pomeriggio, poco dopo la fine della gara contro il Benevento, mister Serse Cosmi è diventato nonno per la prima volta. A lui e a tutta la famiglia vanno i più sentiti auguri della proprietà dell’U.S. Salernitana 1919, dei dirigenti, dei giocatori e di tutto lo staff granata”.