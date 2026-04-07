Salernitana, Cosmi e le prime ore da nonno: "Tra le più grandi ricchezze"

Il tecnico festeggia l'arrivo della piccola Blue e si affida ai canali social

salernitana cosmi e le prime ore da nonno tra le piu grandi ricchezze
Salerno.  

Prima la paura, poi il sospiro di sollievo. Serse Cosmi ha lasciato immediatamente l’Arechi dopo il ko della sua Salernitana con il Benevento. Nessuna rabbia o segnale di nervosismo per il risultato e per il momento difficile della squadra granata. Il club granata aveva precisato: “Motivi familiari”. A stemperare i toni ci aveva pensato Vladimir Golemic, dall’alto della sua esperienza. Qualche momento di apprensione e poi la nascita della piccola Blue.

Cosmi ha festeggiato il giorno speciale con un fiocco rosa postato sui social e una frase densa d’amore: “Il sorriso di un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze: Benvenuta Blue”. Tra i commenti anche il pensiero dell’ex Fabio Bazzani e chi chiede all’ultima arrivata in casa di Cosmi di custodire i segreti del 3-5-2. In mattinata anche la nota del club: “Ieri pomeriggio, poco dopo la fine della gara contro il Benevento, mister Serse Cosmi è diventato nonno per la prima volta. A lui e a tutta la famiglia vanno i più sentiti auguri della proprietà dell’U.S. Salernitana 1919, dei dirigenti, dei giocatori e di tutto lo staff granata”.

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