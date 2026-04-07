Salernitana, per Trapani sorriso Gyabuaa: il mediano verso il recupero Il centrocampista di nuovo in gruppo alla ripresa

Porte girevoli. Il centrocampo della Salernitana continua ad andare a caccia di certezze. Il terzetto composto da Tascone, Di Vico e Carriero ha retto con onore contro la mediana di qualità ed esperienza del Benevento. Anche a Trapani però per Serse Cosmi sarà tempo di cambiare ancora una volta la conformazione della sua linea a tre. Se Di Vico è una piacevole conferma, sempre titolare nelle ultime tre, e Carriero rappresenta il calciatore in grado di dare dinamismo ed equilibrio, la squaliifca di Tascone apre al ballottagio fra Gyabuaa e De Boer. Le buone notizie che arrivano dalla ripresa degli allenamenti sono legate alle condizioni di Gyabuaa: il fastidio al piede sta svanendo, con l'ex Atalanta Under 23 da considerare pienamente a disposizione per la sfida di domenica.

Il notiziario

Questa mattina, i granata sono stati divisi in due gruppi dallo staff tecnico: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri hanno effettuato un lavoro di ripristino tra palestra e campo, mentre il resto della squadra ha svolto un lavoro aerobico seguito da partite a campo ridotto. Eddy Cabianca e Roberto Inglese hanno lavorato a parte. Palestra e terapie per Galo Capomaggio.