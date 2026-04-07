Salernitana, per Trapani sorriso Gyabuaa: il mediano verso il recupero

Il centrocampista di nuovo in gruppo alla ripresa

salernitana per trapani sorriso gyabuaa il mediano verso il recupero
Salerno.  

Porte girevoli. Il centrocampo della Salernitana continua ad andare a caccia di certezze. Il terzetto composto da Tascone, Di Vico e Carriero ha retto con onore contro la mediana di qualità ed esperienza del Benevento. Anche a Trapani però per Serse Cosmi sarà tempo di cambiare ancora una volta la conformazione della sua linea a tre. Se Di Vico è una piacevole conferma, sempre titolare nelle ultime tre, e Carriero rappresenta il calciatore in grado di dare dinamismo ed equilibrio, la squaliifca di Tascone apre al ballottagio fra Gyabuaa e De Boer. Le buone notizie che arrivano dalla ripresa degli allenamenti sono legate alle condizioni di Gyabuaa: il fastidio al piede sta svanendo, con l'ex Atalanta Under 23 da considerare pienamente a disposizione per la sfida di domenica.

Il notiziario

Questa mattina, i granata sono stati divisi in due gruppi dallo staff tecnico: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri hanno effettuato un lavoro di ripristino tra palestra e campo, mentre il resto della squadra ha svolto un lavoro aerobico seguito da partite a campo ridotto. Eddy Cabianca e Roberto Inglese hanno lavorato a parte. Palestra e terapie per Galo Capomaggio.

Ultime Notizie