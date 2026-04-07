Salernitana, il Giudice Sportivo ferma Faggiano: lunga squalifica per il ds Pesante inibizione per il dirigente granata. A Trapani Cosmi senza tre calciatori

Pugno duro del Giudice Sportivo. Se la Salernitana può tirare un sospiro di sollievo per Molina, espulso nel derby con il Benevento ma fermato per una sola giornata, arriva una stangata per Daniele Faggiano. Il direttore sportivo è stato inibito fino al prossimo 17 maggio. Il dirigente è stato sanzionato "per avere, a fine primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, posto davanti alla porta degli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale, impediva alla stessa di rientrare negli spogliatoi per circa un minuto, proferendo parole irrispettose nei confronti dell’Arbitro per contestarne l’operato e per avere, al termine della gara, reiterato il predetto comportamento, in quanto impediva nuovamente alla Quaterna Arbitrale di rientrare negli spogliatoi per circa due minuti, pronunciando altresì nei confronti dell’Arbitro ripetute espressioni irrispettose e ingiuriose per contestarne l’operato”.

Tre stop in vista del Trapani

Nel comunicato del Giudice Sportivo anche Molina. L’attaccante è stato fermato per un turno "per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante la fase di riscaldamento, mentre si trovava all’esterno del terreno di gioco, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato". Un turno di stop anche per Tascone e Achik alla quinta ammonizione stagionale.

Ammenda per il Benevento

Multa anche per il Benevento. Il club sannita è stato punito con un'ammenda di 400 euro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato".