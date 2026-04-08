De Luca: "Salernitana, sono preoccupato! Avremo due stadi nuovi ma società..." L'ex Governatore della Regione Campania: "Seguo con attenzione la questione del club"

Vincenzo De Luca rompe il silenzio. Per la prima volta, nel corso del suo tour elettorale, l'ex Governatore della Regione Campania si sofferma sul momento della Salernitana. Il candidato a sindaco alle prossime amministrative di maggio fa il punto della situazione e fa fatica a nascondere una certa tensione per quello che potrebbe essere il futuro del club: “Sono preoccupato. Sarebbe amaro avere due stadi nuovi, ovvero il Volpe da 15mila posti, e l’Arechi nuovo ma senza certezze. Mi preoccupa avere due impianti nuovi e non una squadra. Noi andremo avanti perché vogliamo candidare Salerno ai prossimi Europei 2032 però non c’è dubbio che la situazione societaria desta preoccupazioni. So che le cordate che nelle scorse settimane si erano fatte avabti siano venute meno. Cercheremo di seguire con grande attenzione”.

"La politica può garantire stadi, gli imprenditori la stabilità di un club"

L’attenzione si sposta anche sui possibili investitori interessati alla Salernitana: “Di persone o cordate di Salerno non s’intravedono. Questo è il problema che abbiamo dai tempi di Soglia. Vediamo se matura qualche alternativa importante. La politica può garantire stadi tra i più futuristici d’Italia. Ma poi serve un investitore o una cordata di investitori che dia stabilità alla società”.