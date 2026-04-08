Salernitana, Cosmi torna a parlare: conferenza stampa post-amichevole all'Arechi Dopo la gioia per la nascita della nipotina Blue, il tecnico sarà protagonista in conferenza

Amichevole e poi conferenza stampa. La Salernitana si prepara al rush finale. La squadra granata ritornerà all’Arechi già domani, per un allenamento congiunto con uno sparring partner di categoria inferiore. Cosmi proverà uomini e schemi, anche alla luce delle pesanti defezioni che accompagneranno la Bersagliera nella trasferta di Trapani. Out Capomaggio ma anche gli squalificati Molina, Tascone e Achik. Assenze che spingeranno a dover cambiare e tanto in chiave formazione.

La novità però è rappresentata nella conferenza stampa infrasettimanale. Al termine della sgambatura, il tecnico incontrerà la stampa alle ore 17:15. Nel post-Benevento c'era stata prima la paura, poi il sospiro di sollievo. Serse Cosmi aveva lasciato immediatamente l’Arechi dopo il ko della sua Salernitana con il Benevento. Nessuna rabbia o segnale di nervosismo per il risultato e per il momento difficile della squadra granata. Il club granata aveva precisato: “Motivi familiari”. Poi la gioia per la piccola Blue. E domani l’incontro con la stampa.