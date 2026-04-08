Salernitana, il digiuno dei bomber: ecco i giorni senza gol delle punte I numeri sono impetuosi. E senza Achik, Cosmi deve trovare un partner a Lescano

Aggrappata al senso del gol di Facundo Lescano. La Salernitana abbraccia il suo bomber, il mister ‘milione’ arrivato dal mercato di gennaio per provare a continuare l’inseguimento al Benevento. La missione principale è fallita miseramente, nonostante l’impatto super del numero 32, autentico trascinatore della Bersagliera, uomo gol e col killer instinct che questa squadra ha dovuto ricercare con forza e anche con un dispendio economico non da poco dopo aver toccato con mano le difficoltà sottoporta dei suoi uomini migliori.

La tabella dei digiuni

Le riflessioni sull’attacco si aprono alla vigilia dei playoff che, con i ritmi serrati previsti, spalancherà le porte del campo a tutti, ma soprattutto per l’assenza di Achik a Trapani. Sarà 3-5-2, senza il marocchino e senza Molina. L’argentino è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo per la sciocca espulsione rimediata dalla panchina con il Benevento. Il suo score è fermo al gol col Casarano del 10 febbraio scorso. Possibile una chance per Ferraris: la punta in prestito dal Pescara non va in rete dalla stoccata effimera con il Giugliano. Il conteggio parla di 65 giorni senza gol. Numeri ancora più elevati per il Loco Ferrari. Cosmi ne ha limitato il minutaggio, con l’argentino schierato solo per gli assalti disperati. Nel 2026 è ancora a secco, con l’ultimo squillo di Picerno del 13 dicembre 2025 che ha fatto schizzare a quota 115 i giorni senza firma in campionato. E poi c’è Inglese: la schiena lo ha praticamente tolto dalla contesa. Il bomber è rimasto alla doppietta con la Cavese del 5 ottobre 2025: 185 giorni senza gol per il capitano. Ma per il numero nove già rivederlo in campo avrebbe il sapore di una gioia più importante di una rete.