Salernitana, la difesa perde pezzi: lungo stop per Berra Lo stopper va ko. Cosmi alle prese con una difesa ai minimi termini

Il rischio di stagione concluso è altissimo. Il primo tempo di Salernitana-Benevento costa carissimo a Filippo Berra. Il difensore si era fermato all'intervallo del derby per un problema muscolare. Gli accertamenti a cui si è sotoposto presso il centro Check Up di Salerno hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale destro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo. Per il calciatore si va verso il mese di stop e il rischio concreto di poter dare il suo apporto solo a playoff iniziati.

Una vera e propria tegola per Cosmi che aveva sperato nel recupero del difensore, rimasto a riposo nelle ultime settimane per un problema muscolare avvertito a Crotone. Ora la brutta notizia. In giornata gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto esercizi di forza in palestra, seguiti da un lavoro tecnico e partitine a campo ridotto. Differenziato per Eddy Cabianca e Roberto Inglese. Palestra e terapie per Galo Capomaggio. Domani pomeriggio è previsto un allenamento congiunto allo stadio Arechi con il San Vito Positano, formazione che milita nel campionato di Eccellenza.