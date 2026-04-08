FOTO - Salernitana, Curva Sud Siberiano a De Luca: "Giù le mani dal club" Gli ultras lanciano un segnale

Dalla preoccupazione allo striscione. La fibrillazione intorno alla Salernitana sconfina anche nel mondo politico. Nella giornata di ieri Vincenzo De Luca si era soffermato sulla situazione granata, palesando pensieri sinistri sulle vicende del club. In serata però, è arrivato il messaggio perentorio della Curva Sud Siberiano: Vincenzo De Luca: “Giù le mani dalla nostra Salernitana”, il messaggio esposto in più punti della città. Il clima si fa dunque incandescente. Dopo l’appello di Danilo Iervolino (a politica e tifoseria) per trovare un imprenditore solido, è arrivata la replica dell’ex Governatore della Campania, e candidato sindaco alle prossime tornate amministrative. Ora la risposta del tifo organizzato della Bersagliera.