LIVE | Salernitana, la diretta testuale della conferenza di Serse Cosmi Segui gli aggiornamenti in tempo reale

Il tecnico della Salernitana, Serse Cosmi incontra la stampa: dopo l'allenamento congiunto con il San Vito Positano (6-0, gol di Ferrari, Ferraris, Lescano, Quirini, Longobardi e Boncori), il tecnico dei granata ha incontrato i giornalisti:

Sono costretto a fare una puntualizzazione in merito a quello che (non) è successo nel dopo partita. Se la società dice "il mister per motivi personali deve andar via", io credo che nessuno avrebbe dovuto avere dubbi. La maggiorparte si è comportata in maniera corretta ma non tutti. Io non potevo venire a dire che mia figlia, che doveva partorire, stava attraversando un momento difficile. Questo per farvi capire che, da qui alla fine, voi vi trovate di fronte una persona che può essere discussa su aspetti tattici, su altre non ci sto. Ognuno di voi ha una propria vita che ha un valore. Io quando si perde vado sempre in sala stampa, se è successo è successo qualche volta dopo le vittorie. Ho attributi così, non mi spaventa nessuno. Spero sia un capitolo chiuso. Ma non pensate mai più che io non venga in sala stampa perché la squadra ha perso. Io sono qui per accettare anche le vostre critiche.