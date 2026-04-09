Salernitana, sei gol al San Vito Positano: il tabellino Sugli scudi gli attaccanti nell'allenamento congiunto dell'Arechi

Un allenamento congiunto con gol. La Salernitana prepara la trasferta di Trapani e lo fa accelerando nel chiuso dell'Arechi. Sei gol al San Vito Positano. In gol Lescano, Ferrari, Ferraris, Quirini, Longobardi, Boncori.

In avvio i granata costruiscono tanto ed è bravo il portiere costiero in più di un’occasione soprattutto su Ferrari. Al 24’ la Salernitana apre le marcature con Ferrari che sfrutta il cross basso di Quirini. La Salernitana continua a macinare occasioni e Palumbo si distingue in più occasioni con interventi decisivi. Al 31’ conclusione di potenza di Lescano che sbatte sul palo. Al 34’ raddoppio Salernitana: Ferraris riceve palla al limite dell’area, salta un avversario e lascia partire una gran conclusione che si infila sotto la traversa. Al 40’ tris granata con Lescano con un diagonale preciso. Al 44’ poker Salernitana: cross di de Boer e colpo di testa vincente di Quirini. Il primo tempo si chiude sul risultato di 4-0.

Nella ripresa mister Cosmi cambia tutti gli interpreti e fa ruotare i disponibili. Achik e Antonucci vanno vicini al gol. Al 22’ Longobardi realizza la quinta rete. Al 24’ arriva il sesto gol dei granata con Boncori. Al 26’ conclusione dalla distanza di Matino, palla di poco a lato. Al 36’ tiro di Boncori che si stampa sul palo. Al 40’ Achik pericoloso, bravo Castellano a negargli la gioia del gol. Finisce 6-0.

Salernitaana-San Vito Positano 6-0, il tabellino

Reti: 24’ pt Ferrari, 34’ pt Ferraris, 40’ pt Lescano, 44’ pt Quirini, 22’ st Longobardi, 24’ st Boncori.

Salernitana (primo tempo): Brancolini; Arena, Golemic, Anastasio; Quirini, de Boer, Carriero, Villa; Ferraris; Lescano, Ferrari. All. Serse Cosmi

Salernitana (secondo tempo): Cevers; Matino, Golemic (31’ st Haxhiu), Tascone; Longobardi, Di Vico, Gyabuaa, Achik; Antonucci; Molina, Boncori. All. Serse Cosmi

San Vito Positano (primo tempo): Palumbo (38’ pt Castellano), Paradisone, Spina, Pedro, D’Esposito, Celia, Ruocco, Pivetta, Coppola, Raia, Starita. All. Pasquale Vitter

San Vito Positano (secondo tempo): Castellano, Paradisone, D’Esposito, Pedro, D’Amora, Esposito, Ruocco, Todisco, Celia, Monteperto, Jadama. All. Pasquale Vitter