Salernitana, scocca l’ora di Ferraris: "Può essere l’uomo playoff" A Trapani il numero 20 sarà titolare. E Cosmi ammette: "E' stato penalizzato, ora serve qualità"

Una stoccata nel 2026. Lo score di Andrea Ferraris si è fermato al gol con il Giugliano. Illusorio, per il pari che rallentò la corsa della Salernitana di Raffaele e valse come l’addio al sogno primo posto. Poi le difficoltà, il cambio in panchina, l’arrivo di Cosmi e le gerarchie tutte da reinventare. Andrea Ferraris ha faticato, si è preso l’ultima maglia da titolare oltre un mese fa, con il Latina. L’espulsione di Capomaggio obbligò Cosmi a richiamarlo in panchina dopo appena 25’. L’Arechi capì il momento e interruppe il suo clima di contestazione per applaudire il numero 20.

La chance

Il popolo granata ha avuto sempre fiducia e grandi aspettative nell’attaccante arrivato in prestito dal Pescara e che nel finale del mercato di gennaio è andato vicinissimo a ritornarci. Faggiano ci aveva puntato con forza ad agosto. Ferraris aveva ricambiato con gol pesanti. Poi il lungo digiuno, l’equivoco tattico con Raffaele e sempre meno chance. A Trapani scoccherà la sua ora. Lo annuncia Cosmi che coccola il suo numero: “Ora deve giocare per esprimere la qualità. E ammetto che è stato penalizzato ma può essere protagonista quando conterà. Con il Benevento ho sbagliato a non farlo giocare. Chissà che non possa essere l’uomo di playoff”. Trequartista nel 3-4-1-2 o seconda punta nel 3-5-2? L’enigma è solo tattico. Possibile la seconda opzione per Trapani e la prima invece quando l’attacco girerà al completo. Intanto arriva la chance. Ferraris si riprende la Salernitana.