Salernitana Women, gioia Vergari: convocazione in nazionale di Beach Soccer Dal sintetico di Giffoni Sei Casali alla sabbia 'azzurra': fiocco tricolore per l'attaccante

Una bella notizia. La Salernitana Women sorride non solo per il rendimento in campo. Gaia Vergari, attaccante delle granatine, è stata convocata dalla Nazionale femminile di Beach Soccer per l’inizio del nuovo anno sportivo. Oltre alla grande stagione con la squadra di Rodolfo Vanoli, l’attaccante ha partecipato al primo raduno delle Azzurre dal 7 al 10 aprile a Viareggio al beach stadium di Matteo Valenti. Il club ha festeggiato Vergari sui social. Dalla sabbia al prato sintetico del Giannattasio di Giffoni Sei Casali per ricominciare con gli allenamenti. Domenica alle ore 15:30 c’è la sfida importante con l’Academy Abatese. La classifica parla chiaro: le ragazze di Vanoli occupano la seconda posizione in solitaria con 39 punti e sfidando l’Academy Abatese che segue in terza piazza a quota 36 punti. Un successo permetterebbe alle ragazze granata di certificare in modo aritmetico la qualificazione ai playoff per l’accesso alla Serie B.