Salernitana, tra ricordi e il 'veleno' di Antonini: Lescano e la sfida da ex Il bomber torna al Provinciale. Il patron siciliano disse: "Se ha fatto solo la C ci sarà un motivo"

Un appiglio, unica certezza offensiva. Serse Cosmi si aggrappa a Facundo Lescano. Leader tecnico, bomber d’area di rigore al quale la Salernitana chiede i gol per continuare la rincorsa al terzo posto, per provare a scalare posizioni in classifica, respirare dopo settimane di tensioni, con l’incertezza societaria che attanaglia squadra, dirigenza e ambiente e si riverbera anche in campo. Fin qui, Lescano è riuscito a fare quello che gli riesce meglio, ovvero far gol. Dopo un semestre difficile all’Avellino, il bomber argentino è stato forse il vero ultimo grande atto d’amore di Iervolino verso la piazza: 800mila euro nelle casse dei lupi per metterlo a disposizione di Raffaele per la rimonta al Benevento capolista. Missione fallita dopo poche settimane, dopo però che Lescano avesse già iniziato ad aprire il pallottoliere: sette gol e un assist in tredici presenze, quattro firme arrivate in trasferta e una media di una rete ogni 161’.

L’addio al Trapani e le bordate di Antonini

Per trovare numeri migliori bisogna ritornare all’esperienza al Trapani. Il semestre della stagione 2024-2025 fece registrare cifre da capogiro: 24 presenze tra campionato e Coppa Italia serie C conditi da ben 13 gol. Un primo spezzone che fece innamorare dell’argentino il patron dell’Avellino D’Agostino. Il club irpino mise sul tavolo un milione di euro per strapparlo ai siciliani. L’addio fu vissuto come un tradimento da Valerio Antonini, numero del Trapani: “Ha fatto 4 gol in 6 partite, ha tirato 16 volte in porta. Il problema non è Capuano, è solo Lescano. Ha mancato completamente di rispetto a me, alla società, al mister e all’intera città. Felici che vada via. Se ha sempre e solo fatto la Serie C nella sua carriera, ci sarà un motivo. Forse abbiamo capito il perché. Ma come detto ne parleremo a fine mercato”.

Un botta e risposta che continuò dopo i primi gol di Lescano all'Avellino. La punta disse: "Neanch’io mi aspettavo di cambiare squadra a gennaio, a meno che non ci fosse stata una richiesta come quella dell’Avellino, quando mi hanno informato ho dato il mio benestare“. Antonini rispose su "X": “Essere bugiardi.com. Ma con che faccia si raccontano le bugie. Sei andato via come volevi da novembre perché hai detto che volevi andare in serie B, mi chiami alle 01.00 dopo la partita con Rimini pregandomi di andare via e ora dici che sei sorpreso, che noi volevamo cederti. Mi hai fatto onestamente tenerezza. Spero per l’Avellino che tra 3/4 domeniche non gli farai quello che hai fatto qua o a Trieste. Ma dubito che succederà il contrario“. Domani la resa dei conti sportivi, con Lescano che potrebbe infierire un colpo pesantissimo alle speranze salvezza dei suoi ex siciliani.