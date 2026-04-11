Siracusa, i tifosi ‘salvano’ la squadra: maxi-colletta per la gara di Foggia "Uniti per il Siracusa" il nome che ha unito i supporters in un momento difficilissimo per il club

Un clamoroso colpo di scena. Il Siracusa affonda, rischia la retrocessione diretta in serie D e fa i conti con una situazione societaria deficitaria. Dopo la maxi-penalizzazione di undici punti in classifica, la possibilità concreta di non poter rispettare le scadenze del prossimo 16 aprile e andare incontro a nuove sanzioni, il rischio fallimento che pende sulla testa del club, ora anche la mancanza di fondi per la trasferta di Foggia, scontro diretto vitale per provare a tenere ancora in vita le pochissime chance di playout. Le casse vuote della società hanno messo a serio rischio la partecipazione del club alla sfida di Foggia. A scendere in campo i tifosi: i supporters siciliani hanno messo in piedi una colletta di quasi 7200 euro per poter permettere alla squadra di Turati di mettersi in viaggio e raggiungere la Puglia.

Non si tratta di un gesto isolato. Attorno al Siracusa Calcio 1924 si è infatti sviluppata, nelle ultime settimane, una vera rete di sostegno popolare. La raccolta fondi promossa dai sostenitori sotto il nome «Uniti per il Siracusa» ha superato, in una prima fase, quota 15.634 euro grazie a 206 donatori in appena sei giorni, segno di una risposta collettiva che va ben oltre la logica dell’emergenza immediata. In attesa di conoscere il futuro, il Siracusa con orgoglio prova a giocarsi il proprio sogno.