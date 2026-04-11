FOTO – Gli ultras alzano la voce: "La Salernitana non è palco elettorale" Nuovo messaggio degli ultras agli esponenti politici cittadini

Giorni caldissimi per il mondo Salernitana. La situazione societaria da decifrare, con l’accelerata incassata nelle scorse ore sul possibile via libera alla cessione, con Danilo Iervolino e Cristiano Rufini sempre più vicini all’intesa. Nelle ultime ore però si è acceso anche il dibattito politico. Al centro delle riflessioni la situazione del club ma anche il tema infrastrutture che diventa preponderante nella marcia d’avvicinamento alle prossime elezioni amministrative. Dopo il messaggio fortissimo lanciato dalla Curva Sud Siberiano a Vincenzo De Luca, in mattinata, come pubblicato dallo stesso gruppo sui propri canali social, un altro striscione campeggia in città: “La Salernitana non è il vostro palco elettorale”. Un invito indirizzato ai vari esponenti, in particolare al candidato a sindaco Armando Zambrano, impegnato questa mattina in un incontro pubblico sul tema Arechi, che in queste ore stanno affrontando i temi più sentiti dalla tifoseria. Società, politica e poi il campo: la Salernitana fa i conti con i tanti fronti di discussione aperti.