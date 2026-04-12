Trapani-Salernitana, le probabili formazioni: scocca l'ora di Ferraris Cosmi rilancia l'ex Pescara dal 1'. Novità in tutti i reparti

Last call. Trapani-Salernitana sa di finale anticipata. Una domenica bestiale (fischio d'inizio alle ore 14:30) in un Provinciale che riabbraccerá Serse Cosmi e Daniele Faggiano dopo la storica impresa sfiorata nove anni fa ma con punti in palio pesantissimi per entrambe le squadre. Non ci sarà spazio per i sentimenti. Soprattutto per la Salernitana, chiamata a dover lanciare segnali dopo le strigliate del suo allenatore e reduce da due ko di fila, aggrappata al sogno terzo posto e obbligata a dover vincere per continuare la rincorsa a Cosenza e Casertana. Novanta minuti determinanti anche per il Trapani: la maxi-penalizzazione ha fatto sprofondare in classifica i siciliani, ora alle prese con il rischio addirittura di retrocedere senza passare dai playout.

Le scelte di Cosmi

Le assenze sono tante: i granata arrivano in Sicilia senza Achik, Tascone e Molina, out per squalifica. Pesanti anche gli stop per infortunio di Capomaggio, Antonucci, Berra e ovviamente Inglese. Cosmi riparte dal 3-5-2 ma con novità di formazione in tutti i reparti. In difesa si rivede Matino dal 1' con Golemic e Anastasio a protezione di Donnarumma. In mezzo al campo spazio a Di Vico, con il ritorno di Gyabuaa e Carriero. Sulle fasce Quirini, in vantaggio su Longobardi, e Villa. Davanti scocca l'ora di Ferraris: il numero 20 torna titolare e farà coppia con Lescano.

Trapani-Salernitana, le probabili formazioni:

Trapani (4-2-3-1): Galeotti; Ortisi, Pirrello, Nicoli, Cozzoli; Aronica, Celeghin; Balla, Knezovic, Benedetti; Stauciuc. All: Aronica

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Quirini, Gyabuaa, Di Vico, Carriero, Villa; Ferraris, Lescano. All. Cosmi.