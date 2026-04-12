Trapani-Salernitana 1-2, Cosmi: "La scossa è arrivata nell'intervallo" Il tecnico granata sorride: "Vittoria pesante. Boncori? Non sono un 'rincoglionito'..."

"Una vittoria pesante". Serse Cosmi si gode il successo della sua Salernitana a Trapani all'ultimo secondo. Una prova dai due volti per i granata, come raccontato dallo stesso tecnico: "Nel primo tempo eravamo partiti bene ma dopo la conclusione di Lescano abbiamo perso un sacco di duelli. Ogni partita non rispecchia il valore della classifica. Noi non abbiamo messo la determinazione che ci voleva. Lo svantaggio è stato giusto e grazie a Donnarumma siamo rimasti in gara. Nell’intervallo ho detto alla squadra che si aveva toccato il fondo. Dopo il gol di Ferrari abbiamo fatto un’altra partita e meritato di vincere. Abbiamo creato tanto per poter vincere la partita più delle altre sfide". Sull'episodio del rigore: "Bisognava capire chi avesse toccato prima il pallone. Non l’ho visto perché ero arrabbiato su come si era arrivati al fallo della punizione dove è nato tutto. E’ la seconda volta che se si riguarda un rigore contro di noi porta al cambio decisione. Magari a noi succede nei playoff".

"Il cambio modulo ci ha dato entusiasmo"

Cosmi analizza anche il momento dei suoi: "Ho chiesto alla squadra perché non c’era determinazione nel primo tempo. Con il cambio modulo avevamo ritrovato l’entusiasmo, non avevo sentore di un primo tempo come quello fatto. Oggi però soffermiamoci sulle cose positive, sul ritorno alla vittoria in trasferta, la seconda con i nostri tifosi al seguito. Sarà un caso? Non lo so. Però ci vorrebbe che la Salernitana, già penalizzata nella categoria, abbia al suo fianco la propria gente". Il 3-4-1-2 è una soluzione: "Non si risolvono i problemi inserendo un trequartista in più ma abbiamo un'arma in più. Ferraris è un calciatore di grande qualità ma serve avere una fase difensiva importante. Ferraris c’ha il calcio in testa. Non lo avevamo mai visto ma è cambiato qualcosa in lui e ha fatto una settimana davvero importante che mi ha fatto pensare perché non averlo tirato dentro prima. Dopo il Latina è stato relegato ingiustamente in panchina ma ora si è meritato la titolarità".

La carezza a Boncori

Il man of the match è stato il giovane Boncori. Cosmi tende la mano al suo attaccante: "Non sono un rincoglionito, riesco a vedere le qualità dei ragazzi. Dopo Benevento sono stato iper criticato ma questo è un ragazzo che ha qualità. Ha tirato sin da subito".