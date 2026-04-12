Trapani-Salernitana 1-2, Boncori: "Un gol da sogno! Devo tanto a Cosmi" Il giovane match-winner: "Era scritto nel destino! Ferrari mi insegna tanto, darò il mio apporto"

Il primo guizzo è da urlo. Luca Boncori si prende la scena.Trapani-Salernitana 1-2 porta la sua firma: “Sono contentissimo, lo aspettavo da tanto tempo. Segnare sotto la curva è stato bellissimo. Siamo partiti male ma poi quando sono entrato sono riuscito a dare il mio apporto. Questo gol era nel destino. Lo dedico alla mia famiglia e al mister Cosmi per la chance. Durante quest’anno ho avuto problemi ma mi sono sempre fatto trovare pronto. Non pensavo settimana scorsa del debutto, oggi ero convinto di poter fare bene".

Una maglia in onore del Siberiano

Sotto il settore ospiti si è fermato nel post-gara con una maglia speciale: "Ho onorato il Siberiano dopo la sua scomparsa. Dedico questa vittoria alla curva. I tifosi ogni giorno ci sono vicini. Ci dispiace quando non diamo quello che si meritano ma diamo tutti noi stessi per questa maglia". Poi l'analisi della partita: "Siamo partiti bene poi loro hanno preso fiducia. Donnarumma ci ha permesso di poter recuperare la partita nel secondo tempo. La reazione è stata fantastica. Ferrari mi ha aiuto tantissimo, mi ha dato tanti consigli. Provo a prendere il più possibile da lui e sono felice per il suo gol". Infine la chiosa sul finale di stagione: "Come dice il mister dobbiamo arrivare al meglio nei playoff. Proveremo a chiudere nel migliore dei modi il campionato”.