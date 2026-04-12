Trapani-Salernitana 1-2, Aronica: "Sconfitta amarissima, meritavamo il pareggio" Il tecnico espulso nel finale: "Abbiamo giocato alla pari con una corazzata"

Una sconfitta che brucia. Salvatore Aronica incassa con amarezza il colpo del ko di Boncori a tempo scaduto. Il passo falso del Trapani con la Salernitana rischia di essere quello determinante nella corsa salvezza. Testimoniato anche dalla rabbia di Aronica dopo la revisione al Fvs costata l'espulsione: "Mi sono avvicinato al monitor sulla revisione del secondo gol per capire se fosse fuorigioco, capisco le dinamiche e la tensione, ma non avevo protestato minimamente. Speravo venisse annullato, ma non è stato così".

Aronica si sofferma poi sulla prestazione dei suoi: "I ragazzi avevano iniziato bene, e c’era pure il raddoppio. Poi la Salernitana ha trovato subito il pareggio nella ripresa, e ci siamo un po’ intimoriti. Ci brucia la sconfitta, il pari era più giusto. Non ho nulla da rimproverare ai miei, anzi gli faccio i complimenti per la prestazione contro una squadra come la Salernitana, meritavano un risultato positivo. Ci sono state tante vicissitudini, ora restano due gare ma i ragazzi daranno tutti fino alla fine, con intensità, voglia e concentrazione. So che lo faranno anche a Cosenza, mi auguro che possano raccogliere in campo quello che producono".