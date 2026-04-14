Salernitana, Rufini prepara l'arrivo. E Sarandrea potrebbe anticiparlo L'imprenditore romano pronto a sottoscrivere l'accordo. E il futuro dg ragiona già sui primi passi

Il nuovo corso è nell'aria. La Salernitana si prepara alla possibile svolta societaria. Domani, mercoledì 15 aprile, il club granata potrebbe diventare di proprietà del gruppo Antarees Srl, con a capo Cristiano Rufini. Si lavora per limare gli ultimi dettagli, con l'appuntamento giò fissato presso lo studio notarile Giuliani-Occorsio che potrebbe segnare una nuova era nella storia della Bersagliera. Danilo Iervolino chiede garanzie e certezze, Rufini accelera e non vuole passi indietro. Domani, o al massimo giovedì, dovrebbe arrivare la sottoscrizione del rogito, salvo ripensamenti.

Intanto Rufini prepara già il suo arrivo a Salerno. Se dovesse arrivare la sottoscrizione dell'accordo definitivo, il nuovo patron avrebbe già dato mandato di poter predisporre la sua presenza all'Arechi per la sfida interna con il Picerno. Ad anticiparne la sua prima esperienza salernitana il futuro direttore generale Massimo Sarandrea. L'attuale advisor, regista dell'affare con il lavoro di Maurizio Milan, potrebbe arrivare già nella giornata di giovedì a Salerno ed iniziare a lavorare sui conti e sulla gestione del club. Aria di rivoluzione, la Salernitana attende il suo countdown.