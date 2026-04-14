Salernitana, ricordi Brera Holding? Dalla Juve Stabia arriva un allarme Gli amministratori giudiziari Ferrara e Scarpa: "Viviamo un momento delicato, club è solo"

Ore concitate. All’epoca della trattativa con la Salernitana fu Brera Holding. Il fondo americano ebbe una lunghissima trattativa con il club granata nel giugno 2024, chiuso poi con un nulla di fatto. Subito dopo l’assalto vincente alla Juve Stabia. Da Brera Holdings il passaggio in Solmate, dopo un importante operazione finanziaria chiusa nei mesi scorsi. Ora l’allarme lanciato fortissimo dalla Juve Stabia. Questa mattina gli amministratori giudiziari, Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, hanno rotto il silenzio dipingendo un quadro drammatico nei rapporti con la proprietà, puntando il dito contro il socio di maggioranza, Solmate.

“La Juve Stabia è stata lasciata sola dal socio Solmate - esordiscono Ferrara e Scarpa senza giri di parole nella conferenza stampa lanciata oggi -. Viviamo un momento delicato. Nonostante i risultati straordinari sul campo, la proprietà non ha mai garantito supporto all’amministrazione giudiziaria. Siamo di fronte a un comportamento che definiamo immorale: Solmate non copre i fabbisogni economici ma, allo stesso tempo, non palesa le proprie intenzioni, tenendo di fatto il club in ostaggio. Ad oggi hanno comunicato che non copriranno e non supporteranno il fabbisogno finanziario della Juve Stabia, nonostante la presenza di un delegato nominato da loro. Io non l'ho mai chiamato presidente del cda, ma l'ho chiamato delegato degli americani, il quale fino alla trasferta col Venezia aveva garantito ai calciatori il pagamento degli stipendi e che, in conferenza stampa, per la quale io avevo chiesto di non andare e di evitare di fare proclami e di prendere in giro le persone, la parlato di pubblico, di golden standard, di platinum standard, ma gli aggettivi sarebbero altri".