Salernitana, regular season finita per Villa: c'è lesione per l'esterno L'esterno spera di rientrare nei playoff

Nuovo stop. La Salernitana perde Luca Villa. Il calciatore, uscito al termine del primo tempo della sfida con il Trapani, alza bandiera bianca. Gli accertamenti diagnostici presso il centro Check Up di Salerno. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado all’adduttore destro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo. Si proverà a riaverlo a disposizione per i playoff. Al suo posto possibile chance per Quirini e Longobardi, soluzione già attuata nel secondo tempo in Sicilia.

Ripresa dunque con una brutta notizia: gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro fisico e aerobico seguito da partite a campo ridotto. Mirko Antonucci ha preso parte regolarmente alla seduta con i compagni. Differenziato per Roberto Inglese. Palestra e terapie per Filippo Berra e Galo Capomaggio. Domani doppia seduta per il club granata.