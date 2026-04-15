Salernitana, Maria commuove tutti: segna e corre a baciare la foto del mister La dedica per Alfredo Della Calce, scomparso nei giorni scorsi

Ha fatto gol e poi ha attraversato il campo tutto d'un fiato, senza neanche quasi fermarsi quando i suoi compagni di gioco volevano congratularsi con lei. Ha corso fino ad arrivare ad uno striscione dedicato al suo allenatore, Alfredo Della Calce, morto qualche giorno prima.

Sta commuovendo tanti il gesto di Maria, giovane calciatrice della Salernitana U15. In un video pubblicato sui social, si vede la ragazza che per festeggiare il suo gol, corre e dedica tutto all'allenatore baciando la foto del mister sullo striscione.

Poi commossa, ritorna a giocare in campo. Della Calce è morto circa una settimana fa per un arresto cardiaco proprio dopo aver guidato le giovani granata nel match vinto contro l'Avellino. Una scomparsa che ha lasciato un gran vuoto nel mondo granata e, in particolare, tra i componenti del settore femminile, di cui Della Calce era stato allenatore.