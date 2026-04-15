Salernitana, Iervolino atteso al sì finale: cosa manca per la chiusura L'imprenditore campno alle prese con le ultime ore da patron granata. Si attende il rogito

Una storia d’amore pronta a chiudersi. Danilo Iervolino non è stato mai così vicino dal chiudere la sua avventura da numero della Salernitana. In giornata si limeranno i dettagli prima della sottoscrizione del rogito, in programma domani, e che porterà le quote del club granata dalla sua Salerno Coast Investment srl nella cassaforte del gruppo Antarees di Cristiano Rufini. Anche ieri, il patron granata ha avuto lunghe consultazioni con i suoi legali di fiducia. Poi la notizia dell’aumento di capitale e una cessione della Salernitana sempre più vicina al capitolo finale di questa lunga telenovela.

Ultime ore di riflessione

Iervolino però dovrà dare il suo consenso. Chi è vicino all’imprenditore di Palma Campania lo descrive risoluto, pronto a chiudere la sua avventura con la Salernitana ma dopo aver ottenuto tutte le garanzie del caso. Resterà ancora patron in attesa del parere della Commissione Trasparenza Acquisizioni Societarie della Figc che dovrà, infatti, verificare solvibilità e onorabilità di chi rileva le quote azionarie. Tifosi e anime del club provano a convincerlo a restare. La partita resta tutta da giocare. Iervolino vive le ultime ore da patron della Bersagliera.