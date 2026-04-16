Cessione Salernitana, deadline Iervolino-Rufini: oggi la decisione finale Emergono intoppi fra i due imprenditori. L'appuntamento resta confermato ma c'è distanza

Dentro o fuori. La nottata è passata. La Salernitana deve sciogliere il nodo legato al presente e al futuro del club. Quella di oggi, giovedì 16 aprile, può essere una giornata campale per la storia della Salernitana. Alle ore 18:00 resta fissato presso lo studio notarile Giuliani-Occorsio l'incontro fra Danilo Iervolino e Cristiano Rufini per la firma dell'accordo sul passaggio delle quote granata dalla Salerno Coast Investment srl al Gruppo Antarees Srl. Eppure c’è attesa soprattutto dopo le voci raccolte ieri e annunciate nel corso di ‘Granatissimi’ in onda su Ottochannel. Iervolino infatti non avrebbe sciolto le riserve, indispettito da alcune richieste avanzate dall’acquirente oltre alle valutazioni che continuano sulla solidità finanziaria del possibile prossimo patron granata. L’ottimismo dei giorni scorsi si è trasformato in attesa. Oggi si avrà la decisione finale.

I nodi da sciogliere

Le continue capriole di questa lunga e laboriosa trattative sono continuare anche nella giornata di ieri. Due i punti che Iervolino vuole risolvere prima del via libera. Il primo è legato all'aumento di capitale di Antarees, arrivato nel pomeriggio di martedì. La cifra (1,25 milioni di euro) verrebbe poi versata dopo tre giorni dal via libera che dovrà arrivare dalla Federcalcio, quando avrà effettuato tutti i controlli e dato il placet al cambio proprietà. Quando? Venti giorni, forse trenta. Proprio l'attesa per il benestare della Federcalcio apre ad un altro fronte di analisi: in attesa del semaforo verde, ci sarebbe un periodo di cogestione in cui Rufini vorrebbe provare però subito avere margine di manovra. Tre i temi sollevati ieri: in particolare il nuovo contratto con lo sponsor tecnico che dovrebbe/potrebbe legarsi alla Salernitana per i prossimi anni; le spese per lo staff tecnico che sfiorano il milione di euro; i costi fissi di amministrazione che sfiorano i 900mila euro. Lavoro incessante tra le parti. Oggi si avrà una risposta.